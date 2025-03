Статуэтка Grammy посмертно присуждена лидеру группы Soundgarden

Композиция When Bad Does Good Корнелла победила в номинации “Лучшее рок-выступление”.

За награду в этой категории Национальной академии искусства и техники грамзаписи США также боролись британская рок-группа Arctic Monkeys с песней Four Out Of Five, трио из штата Калифорния THE FEVER 333 с синглом Made An America, рок-группа из штата Мичиган Greta Van Fleet с песней Highway Tune и американская альтернативная рок-группа Halestorm с треком Uncomfortable.

Крис Корнелл (настоящее имя — Кристофер Джон Бойл) родился в 1964 году в Сиэтле (штат Вашингтон) и покончил с собой 17 мая 2017. До 1997 года выступал в составе группы Soundgarden, с 2001 года был ведущим вокалистом коллектива Audioslave, который распался в 2007 году. Soundgarden — культовая рок-группа 1990-х, представлявшая наряду с Nirvana, Pearl Jam и Alice in Chains направление гранж. В 2010 году Корнелл объявил о воссоединении Soundgarden, а в 2012 году вышел шестой альбом группы — King Animal.

Корнелла 16 раз номинировали на Grammy, в том числе дважды посмертно. При жизни завоевал два “золотых граммофона”.