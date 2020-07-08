Стало відомо, скільки старовинних монет контрабандисти цьогоріч намагалися перевезти через кордон

“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 616 старовинних монет”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, українець намагався вивезти за кордон колекцію старовинних монет та банкнот.

Як повідомлялося, на Житомирщині на залізничній станції “Овруч” викрили контрабанду старожитностей XVIIІ-XIX століття: старовинні військові нагороди та монети, які були заховані у книзі Дейла Карнегі.