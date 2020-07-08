Стало відомо, скільки старовинних монет контрабандисти цьогоріч намагалися перевезти через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам понад 600 старовинних монет. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 616 старовинних монет”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, українець намагався вивезти за кордон колекцію старовинних монет та банкнот.
Як повідомлялося, на Житомирщині на залізничній станції “Овруч” викрили контрабанду старожитностей XVIIІ-XIX століття: старовинні військові нагороди та монети, які були заховані у книзі Дейла Карнегі.