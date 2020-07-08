Стало известно, сколько старинных монет контрабандисты в этом году пытались перевезти через границу

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 48002 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 65686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111890 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120665 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123296 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 162003 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119530 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149867 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102997 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Стало известно, сколько старинных монет контрабандисты в этом году пытались перевезти через границу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам более 600 старинных монет. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.

"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 616 старинных монет", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, украинец пытался вывезти за границу коллекцию старинных монет и банкнот.

Как сообщалось, в Житомирской на железнодорожной станции "Овруч" разоблачили контрабанду древностей XVII-XIX века: старинные военные награды и монеты, которые были спрятаны в книге Дейла Карнеги.

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