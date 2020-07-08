Стало известно, сколько старинных монет контрабандисты в этом году пытались перевезти через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам более 600 старинных монет. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 616 старинных монет", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, украинец пытался вывезти за границу коллекцию старинных монет и банкнот.
Как сообщалось, в Житомирской на железнодорожной станции "Овруч" разоблачили контрабанду древностей XVII-XIX века: старинные военные награды и монеты, которые были спрятаны в книге Дейла Карнеги.