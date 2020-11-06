Стало відомо, скільки іноземних студентів навчається в Україні

“Станом на 1 січня 2020 року в Україні здобувають вищу освіту близько 80,5 тис. іноземців та осіб без громадянства (далі — іноземці) з 158 країн світу у 455 закладах вищої освіти України”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що найбільша кількість іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні, з таких країн: Індія — 18 429 осіб, Марокко — 8233, Азербайджан — 5470, Туркменістан − 5344, Нігерія — 4379, Туреччина — 3764, Китай - 93527, Єгипет — 3499, Ізраїль — 2561, Узбекистан − 2227.

Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.