Стало известно, сколько иностранных студентов учится в Украине

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Украине по состоянию на 1 января этого года получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе МОН в ответ на запрос.

"По состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства (далее - иностранцы) из 158 стран мира в 455 учреждениях высшего образования Украины", - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что наибольшее количество иностранцев, которые получают высшее образование в Украине, из таких стран: Индия - 18 429 человек, Марокко - 8233, Азербайджан - 5470, Туркменистан - 5344, Нигерия - 4379, Турция - 3764, Китай - 93 527, Египет - 3499, Израиль - 2561, Узбекистан - 2227.

Как сообщалось, в Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

Украинские Национальные Новости

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