Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки тренера ФК "Верес"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Від сьогодні, 26 квітня, виконувати обов'язки головного тренера рівненського "Вереса" буде Андрій Демченко, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Андрій Демченко народився 20 серпня 1976-го року у Запоріжжі. Виступав за місцевий "Металург", московський "ЦСКА", амстердамський "Аякс" (Нідерланди), "Іллічівець" (Маріуполь), "Оболонь" (Київ), "Дачію" (Молдова) та "Геліос" (Харків).
Володар Суперкубка УЄФА (1995).
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Тренерську кар'єру розпочинав у запорізькому "Металурзі". У 2017-му році - працював у тренерському штабі Юрія Вірта у рівненському "Вересі".
Свій перший офіційний матч на чолі "червоно-чорних" Андрій Демченко проведе вже цієї неділі, 29-го квітня, проти луганської "Зорі". Матч відбудеться на стадіоні "Славутич Арена" у Запоріжжі.
Сьогодні, 26 квітня, о 13:00 команда потягом вирушила зі Львова до Дніпра, звідки автобусом дістанеться до Запоріжжя.