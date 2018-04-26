Стало известно, кто будет исполнять обязанности тренера ФК "Верес"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 16208 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 38578 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 63365 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 77915 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 103054 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 138947 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 105482 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 134527 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 187378 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 284004 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 149679 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 138746 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 120431 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 166789 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 112599 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 114967 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 169237 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 408827 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 366971 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 451724 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 13103 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 13671 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 23921 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 34346 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 40270 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Стало известно, кто будет исполнять обязанности тренера ФК "Верес"

Киев • УНН

 • 9302 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, 26 апреля, исполнять обязанности главного тренера ровенского "Вереса" будет Андрей Демченко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Стало известно, кто будет исполнять обязанности тренера ФК "Верес"

Андрей Демченко родился 20 августа 1976 года в Запорожье. Выступал за местный "Металлург", московский "ЦСКА", амстердамский "Аякс" (Нидерланды), "Ильичевец" (Мариуполь), "Оболонь" (Киев), "Дачия" (Молдова) и "Гелиос" (Харьков).

Обладатель Суперкубка УЕФА (1995).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный тренер ФК "Верес" ушел в отставку

Тренерскую карьеру начинал в запорожском "Металлурге". В 2017 году - работал в тренерском штабе Юрия Вирта в Ровенском "Вересе".

Свой первый официальный матч во главе "красно-черных" Андрей Демченко проведет уже в это воскресенье, 29 апреля, против луганской "Зари". Матч состоится на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье.

Сегодня, 26 апреля, в 13:00 команда поездом отправилась из Львова в Днепр, откуда автобусом доберется до Запорожья.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88