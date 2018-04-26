Стало известно, кто будет исполнять обязанности тренера ФК "Верес"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, 26 апреля, исполнять обязанности главного тренера ровенского "Вереса" будет Андрей Демченко, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Андрей Демченко родился 20 августа 1976 года в Запорожье. Выступал за местный "Металлург", московский "ЦСКА", амстердамский "Аякс" (Нидерланды), "Ильичевец" (Мариуполь), "Оболонь" (Киев), "Дачия" (Молдова) и "Гелиос" (Харьков).
Обладатель Суперкубка УЕФА (1995).
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Тренерскую карьеру начинал в запорожском "Металлурге". В 2017 году - работал в тренерском штабе Юрия Вирта в Ровенском "Вересе".
Свой первый официальный матч во главе "красно-черных" Андрей Демченко проведет уже в это воскресенье, 29 апреля, против луганской "Зари". Матч состоится на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье.
Сегодня, 26 апреля, в 13:00 команда поездом отправилась из Львова в Днепр, откуда автобусом доберется до Запорожья.