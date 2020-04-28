Стали відомими дати відновлення тренувань клубів Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив про часткове пом’якшення карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу, що дозволить поновити командні тренування футбольним клубам Серії А, передає УНН з посиланням на УАФ.
За словами Конте, із 4 травня в країні дозволено буде займатися спортом на відкритому повітрі, але за умови дотримання дистанції у два метри.
Тренування професійних футбольних клубів і команд з інших видів спорту будуть поновлені 18 травня.
"Щодо поновлення чемпіонату — найближчим часом ми продовжимо обговорювати можливі дати", - заявив Конте.
Примітно, що в італійській Серії А виступають два півзахисники збірної України. У складі "Аталанти" Руслан Маліновський, а у складі "Лечче" — Євген Шахов.