Стали відомі причини вибуху у житловому будинку у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 лютого. УНН. У квартирі будинку по вулиці Миру у Кропивницькому стався вибух побутового газу. Чоловік залишив каструлю з водою для приготування вареників, а сам заснув, передає УНН із посиланням на прес-службу міської ради Кропивницького.
За інформацією прес-служби, полум’я пальника залила вода, тож коли чоловік прокинувся і запалив сірник - прогримів вибух.
"Внаслідок підриву газу сталося руйнування міжкімнатних конструкцій, пошкоджено перестінки, вікна, двері, частково стеля у двох квартирах чотириквартирного будинку"- повідомили в прес-службі.
Згідно з інформацією, аварійні служби спрацювали оперативно: постраждалий доправлений до лікарні.
Рятувальники евакуювали також вісім мешканців інших квартир, у тому числі одну дитину.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення розпочне організацію процедури проведення спеціальної будівельно-технічної експертизи, яка дасть відповідь на питання про стан будинку і дозволить спланувати подальші дії.
Будинок від’єднаний від газопостачання, а енергетики знайшли можливість забезпечити електроживленням три суміжних квартири з помешканням, де відбувся вибух.
Нагадаємо, одна людина постраждала внаслідок вибуху газу в Кропивницькому.