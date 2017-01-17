Стали відомі півфіналісти національного відбору на Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Організатори визначили виконавців, які пройшли у півфінал національного відбору Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на сайт конкурсу.
Так, півфіналістами пісенного конкурсу “Євробачення-2017” стали 24 учасники: Арсен Мірзоян, Міла Нітич, Віталій Козловськй, AGHIAZMA, Сальто Назад, Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасія Прудіус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик і група LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea та KUZNETSOV.
Нагадаємо, конкурс пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.
У 2016 році співачка Джамала перемогла на конкурсі “Євробачення” в Стокгольмі. Це дало право України на проведення конкурсу в наступному році.