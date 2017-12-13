США представлять нову стратегію нацбезпеки

Радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що нова стратегія буде застосовувати підхід "мир з позиції сили" для просування інтересів США за кордоном. Він пообіцяв, що альянси з традиційними союзниками США будуть відігравати важливу роль в підході Вашингтона.

"Нам доведеться працювати як ніколи ретельно, щоб домогтися, щоб країни дотримувалися принципу верховенства закону, поважали суверенітет своїх сусідів і підтримували сталий після Другої світової війни, після "холодної війни" порядок миру, стабільності і колективної безпеки", - заявив Г.Макмастер.

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На тлі побоювань, що кампанія президента Дональда Трампа "Америка перш за все" може привести до відступу на світовій арені, Г.Макмастер заявив, що нова стратегія буде являти собою протилежне цьому і знаменувати повернення більш впевнених і більш цілеспрямованих США.

"Багато в чому ми звільнили значний конкурентний простір в останні роки і створили можливості для цих ревізіоністських держав. Ви побачите великий акцент на конкурентній залученості в усіх сферах конкуренції", - заявив він, як зазначається, маючи на увазі Москву і Пекін.

Співробітники адміністрації Д.Трампа розробляли давно очікувану стратегію національної безпеки кілька місяців. Г.Макмастер повідомив, що в його остаточній формі документ заснований на чотирьох принципах: захист країни, сприяння процвітанню і економічній безпеці Америки, більш сильні та боєздатні збройні сили і посилення впливу США.

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У стратегії приділяється особлива увага різним загрозам, в тому числі що виходить від Росії і Китаю і від так званих режимів-ізгоїв, таких як Іран і Північна Корея.

Г.Макмастер особливо виділив Росію, заявивши, що вона загрожує США "так званою зброєю нового покоління". Радник явно мав на увазі висновки американської національної розвідки про те, що Москва намагалася вплинути на президентські вибори в США у 2016 році, пише видання.

"Йдеться про дуже складні кампанії підривної діяльності, дезінформації та пропаганди,.. націлені на те, щоб розколоти громади в наших країнах і налаштувати їх одну проти одної", - сказав Г.Макмастер.

Радник з національної безпеки також засудив Китай за "економічну агресію". У той же час Г.Макмастер закликав Китай вжити додаткових зусиль щодо стримування Північної Кореї. За його словами, Пекін має "значний" економічний вплив на Пхеньян, попередивши, що, можливо, це "останній, найкращий шанс уникнути військового конфлікту".

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Торкаючись теми Ірану, Г.Макмастер пообіцяв, що нова стратегія США буде спрямована на протидію дестабілізуючим діям Тегерана в Сирії і на Близькому Сході при одночасному блокуванні всіх шляхів до володіння ним ядерною зброєю.

У новій стратегії національної безпеки США буде також приділено увагу загрозі від терористичних організацій, яка зберігається, і тому, що Г.Макмастер назвав "радикальною ісламістською ідеологією", охарактеризувавши попередні підходи США до цієї проблеми "занадто короткозорими".

Нагадаємо, Д.Трамп підписав оборонний бюджет США на 2018 рік, згідно з яким Україна отримає 350 млн дол.