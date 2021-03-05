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США і Велика Британія обговорюють можливість нових санкцій проти РФ: під ударом олігархи

США і Велика Британія обговорюють можливість нових санкцій проти РФ: під ударом олігархи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. США і Велика Британія обговорюють можливість введення нових санкцій проти Росії за використання хімічної зброї, після першого раунду санкцій, пов'язаних з отруєнням і ув'язненням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Цитата:

"За словами людей, знайомих з цим питанням, США і Велика Британія зважують можливість додаткових санкцій проти Росії за використання хімічної зброї, з варіантами, що варіюються від санкцій проти олігархів до крайніх заходів, націлених на суверенний борг країни", - пише видання.

Деталі

Як повідомляється, британські офіційні особи планують наполягати на тому, щоб Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) продовжувала тиснути на Росію, щоб та надала відповіді з приводу використання нею заборонених речовин, і в найближчі тижні будуть обговорювати можливі заходи з ключовими європейськими союзниками, включаючи Францію і Німеччину, згідно з даними одного зі співрозмовників видання.

Адміністрація Байдена оголосила про перші санкції проти Росії у вівторок, караючи Кремль за отруєння і ув'язнення лідера опозиції Олексія Навального. Покарання збігаються з санкціями, накладеними Європейським союзом і Великою Британією, в основному проти високопоставлених співробітників російських правоохоронних органів і інших осіб, пов'язаних з президентом Володимиром Путіним.

Очікується, що США будуть строго дотримуватися закону про хімічну зброю від 1991 року і за першим піде другий, більший пакет санкцій, якщо Росія не виконає певних умов, за словами людей, знайомих з цим питанням. До них належать запевнення в тому, що вона утримається від застосування такої зброї і дозволить інспекції ймовірних об'єктів, що стосуються хімічної зброї.

Британські офіційні особи обговорюють з американськими колегами нові заходи. Одна людина сказала, що одним із стимулів для додаткових кроків може стати те, що Росія продовжить перешкоджати розслідуванню отруєння Навального.

За словами джерел, США можуть посилити тиск на Росію, ввівши санкції проти олігархів, що мають певні повноваження, відповідно до акта Магнітського, який дає право президенту США карати людей за порушення прав людини або корупцію.

Але якщо буде виявлено, що Росія знову здійснить серйозне порушення міжнародної заборони на хімічну зброю, президент США Джо Байден розгляне питання про введення санкцій стосовно суверенного боргу країни, якщо це буде зроблено в співробітництві з Європою, сказали двоє з джерел.

Контекст

Сполучені Штати 2 березня через ситуацію навколо Олексія Навального ввели санкції проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, генпрокурора РФ Ігоря Краснова і ще чотирьох осіб, а також низки підприємств і установ, заборонивши надання РФ кредитів урядовими фінансовими організаціями і експорт в Росію “будь-якого роду оборонних виробів”. Санкції торкнулися в тому числі 33-го Центрального науково-дослідного інституту та 27-го Наукового центру Міноборони РФ, а також російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).

У цей же день Євросоюз розширив санкції щодо Росії, включивши в чорний список Краснова, голову Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, голову Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександра Калашнікова і командувача Росгвардією Віктора Золотова. Усім їм заборонений в’їзд в ЄС, а також зберігання коштів в банках країн спільноти.

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