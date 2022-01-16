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США готують нові дипломатичні кроки у протистоянні з Росією навколо України

США готують нові дипломатичні кроки у протистоянні з Росією навколо України

Київ • УНН

 • 34552 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Найближчими днями Сполучені Штати викладуть свої заплановані "наступні кроки" у напруженому протистоянні з Росією після переговорів цього тижня, щоб спробувати розрядити кризу з безпекою, пов’язану з Україною, заявив у неділю радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на телеканалі CBS, пише УНН.

Цитата:

“Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками та партнерами, зокрема з українцями”, — сказав головний радник президента Джо Байдена з безпеки, якого цитує AFP. “Ми тісно координуємо такі кроки. І ми матимемо більше інформації, якою поділитися, про наступні кроки в дипломатії на початку наступного тижня”, — додав Салліван.

“Але ключовим моментом тут є те, що ми готові у будь-якому випадку. Якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це в ногу із нашими союзниками та партнерами (...) Якщо Росія хоче піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові і до цього, і дати рішучу відповідь”, — відзначив він.

Деталі

Салліван також попередив, що Росія зіткнеться з “важкими економічними наслідками” з боку Сполучених Штатів і західних союзників, якщо вона вторгнеться в Україну.

“Що стосується санкцій, те, що ми виклали, є дуже чітким повідомленням для росіян, і ми зробили це спільно та в унісон з нашими союзниками, що якщо вони все ж таки вторгнуться в Україну, це матиме серйозні економічні наслідки та ціну, яку потрібно заплатити”, — сказав Салліван.

“Якщо виявиться, що Росія нападає на Україну з кібератаками, і якщо це триватиме протягом у майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю”, — додав він.

Салліван сказав, що адміністрація Байдена кілька місяців попереджала, що кібератаки можуть бути частиною “широких зусиль Росії з ескалації в Україні”, і США співпрацюють з українським урядом, щоб посилити захист.

Доповнення

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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