Справжнє обличчя “русского мира”: окупанти вивозять з Маріуполя для “ДНР” вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медтехніку

Цитата

“В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики. Справжнє обличчя «русского мира» - вбивства, руйнування та мародерство”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Маріуполі набирає обертів гуманітарна катастрофа та загроза епідемії холери. Як стало відомо, російські окупанти у Маріуполі перейшли на практику відмови від пошуку тіл загиблих під завалами, зносять будинки без цього.