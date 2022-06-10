Справжнє обличчя “русского мира”: окупанти вивозять з Маріуполя для “ДНР” вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медтехніку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти вивозять зі зруйнованого Маріуполяу так звану “ДНР” вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку. Про це УНН повідомляє з посиланням на Маріупольську міську раду.
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“В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики. Справжнє обличчя «русского мира» - вбивства, руйнування та мародерство”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Маріуполі набирає обертів гуманітарна катастрофа та загроза епідемії холери. Як стало відомо, російські окупанти у Маріуполі перейшли на практику відмови від пошуку тіл загиблих під завалами, зносять будинки без цього.