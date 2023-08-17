Справу ватажка "лнр" передали до суду

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Так званого «голову лнр» судитимуть за низку злочинів проти основ нацбезпеки України, повідомили у четвер в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

"Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно так званого «голови лнр». Йому інкриміновано умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, публічні заклики до їх вчинення за попередньою змовою групою осіб, а також участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що з 2018 року обвинувачений після так званих «чергових виборів» став очолювати незаконно створену псевдореспубліку. З 2018 року так званим "головою лнр" є леонід пасічник.

"20 вересня 2022 року «голова лнр» підписав фейковий закон «Про референдум лнр з питання входження до складу російської федерації на правах суб’єкта рф». Він систематично заявляв у пропагандистських місцевих і російських ЗМІ про необхідність приєднання «республіки» до країни-агресора", - повідомили у прокуратурі

Як зазначається, на основі «документа» організовано підготовку постановочного "волевиявлення", яке проведено на захопленій ворогом частині регіону.

Після оприлюднення «результатів» незаконного референдуму, як вказано, обвинувачений звернувся до президента росії з пропозицією про прийняття «лнр» до складу російської федерації.

"30 вересня 2022 року так званий «голова лнр» під час зустрічі з президентом рф підписав незаконний договір про «приєднання» тимчасово окупованої території Луганської області до росії, чим порушив територіальну цілісність України у кордонах, визначених Конституцією України", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, обвинувачений активно здійснює антиукраїнську діяльність, видає та підписує юридично нікчемні «документи» та співпрацює з представниками держави-агресора.

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