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Справа Скрипаля: Кремль назвав звинувачення Лондона "небаченим хамством"

Київ • УНН

 • 15460 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН.  Москва вважає звинувачення Лондона у справі про отруєння екс-полковник ГРУ Сергія Скрипаля такими, що межують з бандитизмом, а також називає їх "небаченим хамством". Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

“Це — небачене хамство. Головне, що ніхто ніколи не зустрічався з ситуацією, коли звинувачують країну в чомусь, що навіть не можуть сформулювати і не намагаються формулювати. Ми констатуємо, що це безпрецедентно абсолютно, що межують, напевно, з бандитизмом міжнародні справи. А що за цим стоїть? Їх внутрішні проблеми Британії або проблеми взаємин Британії з їх союзниками або ще щось? Це, швидше за все, не наша справа. Наша справа — як впоратися з цією провокацією”, — сказав Пєсков.

Він також додав, що російський лідер Володимир Путін “зберігає абсолютний спокій, абсолютну витримку”.

Як повідомляв УНН, Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через “справу Скрипаля”.

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