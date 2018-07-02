Справа про дезорганізацію роботи ІТТ: прокурор просить чотири роки колонії для Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні на засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду в Криму російський прокурор попросив для українського активіста Володимира Балуха чотири роки колонії загального режиму за звинуваченням у дезорганізації роботи Роздольненського ізолтятора тимчасового утримання, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
При цьому, як пише видання, з урахуванням першої кримінальної справи — до шести років колонії загального режиму і штраф на суму 10 тисяч рублів.
“Винність і умисел підсудного підтверджуються показаннями потерпілого та свідків, також відеозаписами з ІТТ, довідкою з лікарні, що у Валерія Ткаченка (начальника ІТТ — ред.) забій м’яких тканин хребетної області”, — сказав прокурор.
Балух голодує з 19 березня через незгоду із судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.
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Після місяця повної відмови ув’язненого від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримує “балансування на нульовій позначці”.
За даними захисників, 22 червня Балух посилив своє голодування.
Суд в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).
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Іншу справу проти активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.