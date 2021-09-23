Спонсором атаки на "Голос" був Офіс Президента, сьогодні це доведено, - Рудик

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні під час розгляду так званого закону про олігархів три опозиційні фракції – ЄС, "Батьківщина" і "Голос" – вимагали відсторонення головуючого на час хвороби Разумкова віцеспікера Стефанчука.

Деталі

За словами Кіри Рудик, Стефанчук заблокував розгляд правок до закону від опозиції та вчинив спробу руйнувати права опозиції.

Крім фракції “Слуга народу”, проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група “Справедливість” у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.

“Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на „Голос“. Це Офіс Президента, який купив депутатів — розкольників”, — заявила лідерка “Голосу” Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки “Голосу” Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу Президента.

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