Спонсором атаки на "Голос" был Офис Президента, сегодня это доказано, - Рудик

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 126217 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141739 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 119126 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116821 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123516 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165856 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции — ЕС, “Батькивщина” и “Голос” — требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова вице-спикера Стефанчук.

Детали

По словам Киры Рудик, Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции и предпринял попытку разрушать права оппозиции.

Кроме фракции “Слуга народа”, против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа “Справедливость” в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Натальи Пипы.

“Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на „Голос“. Это Офис Президента, купил депутатов — раскольников”, — заявила лидер “Голоса” Кира Рудык.

Напомним, ранее депутата “Голоса” Наталья Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса Президента.

Украинские Национальные Новости

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