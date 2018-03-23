Спіймали "на гарячому": головний архітектор міста на Харківщині затримана на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прокуратура Харківської області спільно з УЗЕ в області ДЗЕ Нацполіції затримали начальника управління містобудування, архітектури та земельних відносин однієї з міськрад Харківської області під час отримання хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, кошти посадовець вимагала та отримала від підприємця за погодження технічної документації щодо розміщення двох МАФів.
"За отримання необхідної дозвільної документації на розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності чиновниця взяла 40 тис. грн - по 20 тис. грн за кожен кіоск", - розповів Блохін.
В ході обшуку у службовому приміщенні було вилучено 20 тис. грн. Службовій особі оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу України. Чиновницю затримали.
"Працівниками прокуратури готується клопотання до суду з метою обрання запобіжного заходу", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, прокуратура АРК разом із СБУ затримала начальника відділу державної архітектурно-будівельної інспекції та головного архітектора міста Васильків при отриманні хабара.