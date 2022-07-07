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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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“Соловйов зі Скабєєвою будуть сидіти з камерою в кущах”: Жданов розповів про плани путіна щодо країн НАТО

“Соловйов зі Скабєєвою будуть сидіти з камерою в кущах”: Жданов розповів про плани путіна щодо країн НАТО

Київ • УНН

 • 760405 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Президент росії володимир путін буде провокувати НАТО на будь-яку агресію у свій бік. Про це журналістам УНН повідомив військовий експерт Олег Жданов. 

Він зазначив, що росія не піде у відкритий конфлікт відносно Латвії та Литви, бо вони - в Альянсі, але буде робити все можливе, аби спровокувати країн-членів НАТО.

Цитата

“Є загроза (для НАТО - ред.) тільки в плані провокаційних дій і політичних погроз (...) путін розуміє, що НАТО ніколи не піде першим у наступ проти російської федерації. Але росія буде провокувати НАТО. Вони теж на Альянс першими не підуть, тому що самі ж розуміють різницю між збройними силами росії і НАТО.

Спровокувати на перший постріл, щоб потім звинуватити Альянс в агресивності – ось в цьому сенсі так - це основна стратегія рф. Я навіть не сумніваюсь в тому, що росія здатна підготувати щось на кордоні: будуть їздити танки вздовж прикордонних стовпчиків, стріляти у всі сторони і провокувати, аби НАТО якось відповіло будь-якою агресивною дією.

А Соловйов зі Скабєєвою будуть сидіти з камерою в кущах, щоб це зняти і відразу ж презентувати це на Радбезі ООН. Мовляв, дивіться, НАТО здійснила агресивні дії проти рф, але росія відкрита для перемовин”, - розмірковує Жданов.

Експерт зазначив, що після таких провокацій зі сторони рф, путін може перетворитися з агресора в жертву і повернутися на світовий політичний Олімп.

“Після таких провокацій усе може перевернутися з ніг на голову, а путін повернеться на Олімп світової політики, бо перемовини вже треба буде проводити не з Києвом, а зі всім світом.

Ось чого добивається путін. Його стратегія – спровокувати і відразу ж здатись у полон, сісти за стіл перемовин, бо це не він напав, а нібито на нього”, - повідомив військовий експерт.

Додамо

Нещодавно міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Латвія має відновити обов’язкову військову службу у зв’язку із вторгненням Росії в Україну.

А експрезидент Латвії Валдіс Затлерс вважає, що президент рф путін живе ідеями російської імперії і думає лише про захоплення нових земель.

При цьому, як з’ясувалося, напасти на територію України путін планував вже давно, приборкавши до цього президента білорусі лукашенка.

А допомагати йому в цьому міг російський олігарх Дмитро Мазепін, який мав власну вигоду для свого бізнесу як на території білорусі, так і на території України (аміакопровід “Тольяті-Одеса”, через який підприємство Мазепіна транспортувало аміак з росії до країн Заходу).

Попри це, аміак також транспортується через Латвію, де зберігається в найбільшому на Балтійському морі терміналі Ventamonjaks, понад 50% акцій якого належать компанії Uralchem ​​Freight Limited, яка також має відношення до Мазепіна.  Бізнесмен потрапив під санкції ЄС, через що рахунки Ventamonjaks виявилися замороженими і воно не змогло розплатитися за послуги зі зберігання 40 тисяч тонн рідкого аміаку. Як повідомляють латвійські ЗМІ, у червні місяці цей аміак зник зі складів, проте куди він подівся - достеменно невідомо.

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