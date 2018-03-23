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Сьогодні збірна України проведе спаринг із Саудівською Аравією

Сьогодні збірна України проведе спаринг із Саудівською Аравією

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. В іспанській Марбельї пройде контрольна зустрічі між футбольними збірними України та Саудівською Аравією, повідомляє УНН.

Сьогоднішній опонент підопічних Андрія Шевченка посідає 69 місце в рейтингу ФІФА і буде виступати у фінальній частині ЧС-2018.

Наставником Саудівської Аравії з восени 2017-го року став іспанський спеціаліст Хуан Антоніо Піцці, який раніше працював із збірною Чилі та ФК "Валенсія".

У складі аравійців готуються до матчу одразу вісім футболістів клубу українського фахівця Сергія Реброва "Аль-Ахлі".

Єдиний очний поєдинок в історії протистоянь збірних датується 2006-м роком, коли на чемпіонаті світу українці розгромили суперника 4:0. Тоді за "жовто-блакитних" забивав Русол, Ребров, Шевченко і Калініченко.

Відзначимо, що дебютний виклик до збірної отримав нападник Роман Яремчук, але через травму футболіст покинув розташування табору збірної України. Також матч пропускатиме Андрія Ярмоленко.

Примітно, що вхід на Муніципальному стадіоні Марбельї буде вільним.

Додамо також, зустрічі стартуватиме о 21:00 за київським часом.

Як повідомляв УНН, головним рефері баталії стане іспанець Мальєнко.

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