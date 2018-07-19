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25 березня, 17:08 • 49961 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 100297 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 96596 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 123605 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 101955 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 118821 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 159491 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 189868 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 293449 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167252 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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Сьогодні в Україні очікуються зливи та грози

Сьогодні в Україні очікуються зливи та грози

Київ • УНН

 • 23433 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Циклон та атмосферні фронти зумовлять сьогодні в Україні дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині очікується суха погода. Температура повітря досягне на півдні та сході +30 +33 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. У західних областях очікується найпрохолодніша погода, 18-23 градуси тепла. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, передає УНН.

У західних областях очікуються зливи та грози. Температура повітря вдень 18-23 градуси тепла.

У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень 24-28 градусів тепла.

У східних областях - місцями дощі та грози. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.

У центральних областях очікується зливи та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.

На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.

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