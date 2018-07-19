Сьогодні в Україні очікуються зливи та грози

КИЇВ. 19 липня. УНН. Циклон та атмосферні фронти зумовлять сьогодні в Україні дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали. У південній частині очікується суха погода. Температура повітря досягне на півдні та сході +30 +33 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. У західних областях очікується найпрохолодніша погода, 18-23 градуси тепла. Про це повідомив Український гідрометеоцентр, передає УНН.