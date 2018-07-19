Сегодня в Украине ожидаются ливни и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Циклон и атмосферные фронты обусловят сегодня в Украине дожди и грозы, местами сильные ливни, град и шквалы. В южной части ожидается сухая погода. Температура воздуха достигнет на юге и востоке +30 +33 градусов, на остальной территории она составит 25-32 градуса выше нуля. В западных областях ожидается прохладные погода, 18-23 градуса тепла. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр, передает УНН.
В западных областях ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха днем 18-23 градуса тепла.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем 24-28 градусов тепла.
В восточных областях - местами дожди и грозы. Температура воздуха днем 28-33 градуса выше нуля.
В центральных областях ожидается ливни и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 28-33 градуса выше нуля.