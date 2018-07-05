Сьогодні в Україні дощі пройдуть на заході та півночі

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме 22-28 градусів тепла. Вночі 12-19 градусів тепла. Дощі пройдуть у північних та західних областях України. На решті території пануватиме суха повітряна маса. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.