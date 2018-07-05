Сьогодні в Україні дощі пройдуть на заході та півночі

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25 березня, 17:08 • 53405 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 109282 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102625 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 130540 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 106294 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120739 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

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24 березня, 15:27 • 161140 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 190138 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295713 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167324 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме 22-28 градусів тепла. Вночі 12-19 градусів тепла. Дощі пройдуть у північних та західних областях України. На решті території пануватиме суха повітряна маса. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.

У північних областях очікуються періодичні дощі. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.

У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 23-28 градусів вище нуля.

У центральних областях - місцями неевликі дощі. Температура повітря вдень 22-27 градусів вище нуля.

На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 24-28 градусів вище нуля.

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