Сьогодні в Україні дощі пройдуть на заході та півночі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме 22-28 градусів тепла. Вночі 12-19 градусів тепла. Дощі пройдуть у північних та західних областях України. На решті території пануватиме суха повітряна маса. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
У західних областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.
У північних областях очікуються періодичні дощі. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.
У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 23-28 градусів вище нуля.
У центральних областях - місцями неевликі дощі. Температура повітря вдень 22-27 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 24-28 градусів вище нуля.