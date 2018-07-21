Сьогодні в Одесі пройде зустріч за 15-й в історії Суперкубок України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Одесі на стадіоні “Чорноморець” відбудеться поєдинок за Суперкубок України між київським “Динамо” та донецьким “Шахтарем”, яким традиційно розпочинається новий футбольний сезон, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
Минулого року переможцем цього турніру став “Шахтар”, який переміг “Динамо” із рахунком 2:0.
Загалом команди зіграли десять матчів у Суперкубку України, рахунок перемог рівний: п’ять разів володарями трофею ставали “біло-сині” та п’ять — “гірники”. Наступна гра стане одинадцятою зустріччю цих команд у Суперкубку, в якій з’ясується, на рахунку якої з них буде більше перемог у цьому турнірі.
Але в загальній кількості завойованих трофеїв у Суперкубку України попереду донецька команда — вісім, що на два більше, ніж у киян.
Примітно, що в п’яти поєдинках із десяти — в 2004, 2005, 2007, 2008, 2016 роках — переможець вирішувався у серії пенальті. В цьому показнику “Динамо” лідирує, тричі здобувши перемогу в серії післяматчевих пенальті
Як повідомляв УНН, головним суддею зустрічі стане Костянтин Труханов.