Сегодня в Одессе пройдет встреча за 15-й в истории Суперкубок Украины по футболу

В прошлом году победителем этого турнира стал “Шахтер”, который победил “Динамо” со счетом 2:0.

В общем команды сыграли десять матчей в Суперкубке Украины, счет побед равен: пять раз обладателями трофея становились “бело-синие” и пять — “горняки”. Следующая игра станет одиннадцатой встречей этих команд в Суперкубке, в которой выяснится, на счету которой из них будет больше побед в этом турнире.

Но в общем количестве завоеванных трофеев в Суперкубке Украины впереди донецкая команда — восемь, что на два больше, чем у киевлян.

Примечательно, что в пяти поединках из десяти — в 2004, 2005, 2007, 2008, 2016 годах — победитель решался в серии пенальти. В этом показателе “Динамо” лидирует, трижды победив в серии послематчевых пенальти

Как сообщал УНН, главным судьей встречи станет Константин Труханов.