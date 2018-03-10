Сьогодні в КНР почнеться розгляд скасування обмеження на правління генерального секретаря КП КНР

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні на сесії Всекитайських зборів народних представників, яке є вищим органом державної влади у Китаї, почнуть розгляд поправок до конституції, згідно з якими можуть бути скасовані обмеження на кількість термінів правління генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.