Сьогодні в КНР почнеться розгляд скасування обмеження на правління генерального секретаря КП КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні на сесії Всекитайських зборів народних представників, яке є вищим органом державної влади у Китаї, почнуть розгляд поправок до конституції, згідно з якими можуть бути скасовані обмеження на кількість термінів правління генерального секретаря Комуністичної партії Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Конституційні зміни відображають погляди лідера КПК Сі Цзіньпіна на “нову епоху” соціалізму з китайською специфікою. У чинній редакції основного закону країни на посаді, яку зараз обіймає Сі Цзіньпін, не можна перебувати більше двох п'ятирічних термінів. Термін повноважень Сі Цзіньпіна на чолі держави закінчується в 2023-му році.
Прес-секретар сесії Чжан Єсуй зазначив, що якщо зміни будуть прийняті, то керівник країни може переобиратися необмежену кількість раз, так само як і генеральний секретар і голова Військової ради ЦК КПК.
“Такі зміни будуть служити зміцненню і вдосконаленню єдиного партійного і державного керівництва”, — заявив Чжан Єсуй.
У разі позитивного рішення на сесії, діючий голова КНР Сі Цзіньпін зможе бути переобраний на третій термін.
Нагадаємо, статус Сі Цзіньпіна, як найпотужнішого китайського лідера за останні декілька поколінь, був закріплений на партійному з'їзді минулого року, де його було призначено на другий п'ятирічний термін в якості генерального секретаря.
25 лютого Центральний комітет правлячої Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК) запропонував дозволити президенту займати посаду більш ніж два терміни поспіль.