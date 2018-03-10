Сегодня в КНР начнется рассмотрение отмены ограничения на правление генерального секретаря КПК
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим органом государственной власти в Китае, начнут рассмотрение поправок в конституцию, согласно которым могут быть отменены ограничения на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Конституционные изменения отражают взгляды лидера КПК Си Цзиньпина на “новую эпоху” социализма с китайской спецификой. В действующей редакции основного закона страны в должности, которую сейчас занимает Си Цзиньпин, нельзя находиться более двух пятилетних сроков. Срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства заканчивается в 2023 году.
Пресс-секретарь сессии Чжан Есуй отметил, что если изменения будут приняты, то руководитель страны может переизбираться неограниченное количество раз, так же как и генеральный секретарь и председатель Военного совета ЦК КПК.
“Такие изменения будут служить укреплению и совершенствованию единого партийного и государственного руководства”, — заявил Чжан Есуй.
В случае положительного решения на сессии, действующий председатель КНР Си Цзиньпин сможет быть переизбран на третий срок.
Напомним, статус Си Цзиньпина, как самого мощного китайского лидера за последние несколько поколений, был закреплен на партийном съезде прошлого года, где он был назначен на второй пятилетний срок в качестве генерального секретаря.
25 февраля Центральный комитет правящей Коммунистическую партию Китая (ЦК КПК) предложил разрешить президенту занимать должность более двух сроков подряд.