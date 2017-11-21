Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи

Свято встановлене Указом Президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року, "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору…" - йдеться в Указі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: День Гідності та Свободи: урочистості у Києві триватимуть сім днів

Одночасно зі встановленням Дня Гідності та Свободи указом № 871/2014 Президент скасував свято "День Соборності та Свободи України" та відновив свято "Дня соборності України".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Більшість експертів вважає, що Майдан переміг - опитування

Як повідомляв раніше УНН, 21 листопада, у четверту річницю Революції Гідності, коли в Україні відзначатимуть День гідності і свободи, поліція посилить патрулювання Києва.