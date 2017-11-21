Сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Праздник установлен Указом Президента Украины Петра Порошенко от 13 ноября 2014 года, "с целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также предания должного почтения патриотизма и мужества граждан, осенью 2004 года и в ноябре 2013 года - феврале 2014 появились в защиту демократических ценностей, прав и свобод человека и гражданина, национальных интересов нашего государства и ее европейского выбора ", - говорится в Указе.

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Одновременно с установлением Дня Достоинства и Свободы указом № 871/2014 Президент отменил праздник "День Соборности и Свободы Украины" и восстановил праздник "Дня соборности Украины".

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Как сообщал ранее УНН, 21 ноября, в четвертую годовщину Революции Достоинства, когда в Украине будут отмечать День достоинства и свободы, полиция усилит патрулирование Киева.