Сьогодні у Львові відзначать день народження С.Бандери

О 14:00 керівництво міста та області, громадськість покладуть квіти до пам’ятника С.Бандери (пл. М. Кропивницького), опісля — прозвучить Державний Гімн України. О 14:05 розпочнеться спільна молитва з нагоди вшанування пам’яті голови Проводу ОУН.

О 14:20 відбудеться громадське віче. Опісля, о 15:00 хор “Золоті літа” громадської організації “Золоті роки” виконає марш українських націоналістів “Зродились ми великої години”.

Усіх мешканців та гостей міста запросили долучитись до заходів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі сьогодні відбудеться Смолоскипний Марш Честі.