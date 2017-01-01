Сьогодні у Львові відзначать день народження С.Бандери
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 січня. УНН. До 108-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН, Героя України Степана Бандери, 1 січня керівництво Львова та області покладе квіти до його пам’ятника, відбудеться спільна молитва та громадське віче. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
О 14:00 керівництво міста та області, громадськість покладуть квіти до пам’ятника С.Бандери (пл. М. Кропивницького), опісля — прозвучить Державний Гімн України. О 14:05 розпочнеться спільна молитва з нагоди вшанування пам’яті голови Проводу ОУН.
О 14:20 відбудеться громадське віче. Опісля, о 15:00 хор “Золоті літа” громадської організації “Золоті роки” виконає марш українських націоналістів “Зродились ми великої години”.
Усіх мешканців та гостей міста запросили долучитись до заходів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Одесі сьогодні відбудеться Смолоскипний Марш Честі.