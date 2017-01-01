Сегодня во Львове отметят день рождения С.Бандеры
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 января. УНН. К 108-й годовщине со дня рождения главы Провода ОУН, Героя Украины Степана Бандеры, 1 января руководство Львова и области возложит цветы к его памятнику, состоится совместная молитва и общественное вече. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
В 14:00 руководство города и области, общественность возложат цветы к памятнику С.Бандеры (пл. Кропивницкого), после — прозвучит Государственный Гимн Украины. В 14:05 начнется совместная молитва по случаю чествования памяти главы Провода ОУН.
В 14:20 состоится общественное вече. В 15:00 хор “Золотые лета” общественной организации “Золотые годы” выполнит марш украинских националистов “Родились мы в великое время”.
Всех жителей и гостей города пригласили присоединиться к мероприятиям.
Напомним, как сообщал УНН, в Одессе сегодня состоится Факельное Шествие Чести.