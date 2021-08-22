Сьогодні у Києві Зеленський зустрінеться з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель зустрінуться у Києві сьогодні, 22 серпня та зроблять заяву для преси пообіді у Маріїнському палаці. Про це повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
Цитата:
“22 серпня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. 14:00 — зустріч Президента України та федерального канцлера ФРН з представниками ЗМІ”, — вказали в ОП.
Доповнення
Раніше у Зеленського повідомили, що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.
При цьому прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.
На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь понад 40 представників держав та організацій.
Никифоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.
До слова, перед візитом в Україну, 20 серпня, Меркель вирушить до Москви. Там вона планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.