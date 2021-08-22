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Сьогодні у Києві Зеленський зустрінеться з Меркель

Сьогодні у Києві Зеленський зустрінеться з Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель зустрінуться у Києві сьогодні, 22 серпня та зроблять заяву для преси пообіді у Маріїнському палаці. Про це повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Цитата:

“22 серпня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. 14:00 — зустріч Президента України та федерального канцлера ФРН з представниками ЗМІ”, — вказали в ОП.

Доповнення

Раніше у Зеленського повідомили, що федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну з робочим візитом 22 серпня.

При цьому прессекретар Президента України Сергій Никифоров заявив, що основними питаннями на порядку денному будуть ситуація з безпекою на сході України, двосторонні відносини країн і запуск “Північного потоку-2”.

На наступний день після візиту Меркель, 23 серпня, відбудеться саміт “Кримської платформи”. У ньому візьмуть участь понад 40 представників держав та організацій.

Никифоров зазначив, що Меркель запросили взяти участь в саміті “Кримської платформи”, проте в Офісі Президента не знають, чи залишиться вона на захід після зустрічі із Зеленським.

До слова, перед візитом в Україну, 20 серпня, Меркель вирушить до Москви. Там вона планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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