Сьогодні має відбутися нарада керівництва ВР з головами фракцій та груп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У неділю о 18:00 ймовірно відбудеться нарада керівництва Верховної Ради з головами фракцій та груп, стало відомо УНН із власних джерел.
"За інформацією станом на зараз, сьогодні о 18:00 має відбутися нарада керівництва парламенту з головами фракцій та груп, у робочому режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у п’ятницю відбулось засідання фракції "Слуга народу", на якому були присутні Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Після засідання Зеленський повідомив, що позачергове засідання Верховної Ради України планують провести у понеділок.