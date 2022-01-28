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Сьогодні криголам "Ноосфера" вирушить у перший рейс до Антарктики

Сьогодні криголам "Ноосфера" вирушить у перший рейс до Антарктики

Київ • УНН

 • 20771 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні флагман українського науково-дослідного флоту криголам "Ноосфера" вирушить у свій перший рейс до Антарктики під прапором України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Деталі

"Це символічно, адже саме 28 січня вважається датою відкриття Антарктиди", — зазначили в НАНЦ.

Перед відправленням судна о 12:00 на Одеському морському вокзалі відбудеться пресконференція, під час якої розкажуть про маршрут криголама та дослідження, які проводитиме його команда.

Нагадаємо

Науково-дослідне судно “Ноосфера” вирушило з Одеського морського порту до Чорноморська 4 грудня. На судноремонтному заводі воно мало пройти технічне обслуговування перед експедицією.

Раніше криголам перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. У 2021 році судно продали Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України.

5 жовтня 2021 року судно зайшло в акваторію Одеського порту.

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