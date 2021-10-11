“Слуги” від Зеленського почали перебігати до “УДАРу Віталія Кличка” - ексдепутат

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Зокрема, у Дніпропетровській області керівником штабу партії “УДАР” призначений ексглава облради, діючий депутат від “Слуги народу” в Дніпропетровській облраді Святослав Олійник. Міський штаб очолив депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Кирило Нестеренко.

За словами екс-депутата Андрія Денисенка, публічних представлень на місці не було. При цьому він додав, що на нарадах в центральному штабі “ці двоє беруть участь як регіональні керівники і проходять у цій ролі у відповідних штабних документах вже з середини вересня”.