"Слуги" сьогодні почнуть процедуру відставки Разумкова

Цитата

“Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення з понеділка розпочати процедуру відкликання голови Верховної Ради України із займаної посади”, — написала Палійчук раніше в Telegram.

Нагадаємо

Раніше також стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України.

Доповнення

Своєю чергою, спікер ВРУ Дмитро Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції “Слуга народу” на зустріч, яка має відбутись у ВР 4 жовтня.



Разумков заявляв, що на зустрічі з фракцією готовий відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що партія “Слуги народу” має "мільйон питань" до спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.