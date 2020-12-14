Схоже на Petya: РНБО вказала на високий рівень кіберзагрози в Україні

"Від атаки постраждали майже всі державні установі США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ. Згідно з інформацією, яку нині має НКЦК, атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році", - йдеться у повідомленні.

При цьому в РНБО зауважили, що враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, "ризики для ураження державних українських систем не є критичними". "Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни", - додали у РНБО.

Суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, рекомендовано перевірити свої мережі на наявність показників компрометації.

Нагадаємо, 12 грудня у РНБО попереджали про підвищений рівень кіберзагроз в Україні через кібератаку на FireEye.