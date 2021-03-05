Схема на 2 мільярди: у СБУ розповіли деталі про "списання" барж із Дунайського пароплавства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з боку топменеджмента компанії. Своїми діями організатори могли завдати збитки товариству на понад 2 млрд грн. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це - в інтересах іноземної комерційної структури.
Організатори також планували штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.
Для реалізації протиправної схеми зловмисники надали до профільного міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном.
Крім того, дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.
Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки.
Вилучені докази долучено до матеріалів справи. Також виявлено велику суму готівки в іноземній валюті.
Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Додамо
Служба безпеки України викрила міжрегіональне угруповання, яке організувало протиправний механізм відшкодування з бюджету податку на додану вартість (ПДВ). Оборудка дозволила ділкам отримати відшкодування з державного бюджету штучно створеного ПДВ на понад 8 млн грн.