Скандал у Кабміні: міністр освіти Лісовий та його заступники відмовилися здати іспит з української мови

Цитата

“Одразу кілька джерел в уряді повідомили нам про те, що перед призначенням пан Лісовий разом із першим заступником Євгеном Кудрявцем та „звичайними“ заступниками Денисом Курбатовим та Андрієм Сташківим порушили норму закону, без якої їх знаходження на посаді викликає серйозні питання. Йдеться про обов’язковий для цього рівня посад іспит з української мови. Хтось скаже — формальність. Але ж справа в тому, що цю процедуру проходять всі міністри. Робив це нещодавно і новоспечений міністр оборони Рустем Умєров — прямо в день призначення він склав відповідний екзамен”, — зазначається в матеріалі.

Деталі

Згідно зі статтею 7 Закону про Кабмін у вимогах до членів уряду прямо зазначається, що “членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови”.

Водночас, як зазначається в матеріалі, Лісовий уже півроку перебуває на своїй посаді, так і не здавши відповідний іспит.

“Утім, керівництво Міносвіти, на жаль, нахабно наплювало на законодавство. Але це має й зворотній момент: небажання перевірити свої знання української мови ставить під сумнів саме призначення міністра освіти і науки Оксена Лісового, його першого заступника Євгена Кудрявця та заступників Дениса Курбатова та Андрія Сташківа. Адже йдеться про відверте порушення норм чинного законодавства та встановленого порядку подань. Більш того, неповага Лісового & Со до закону і до нашої мовної політики, в принципі, ставить під сумнів саме їх перебування на займаних посадах та легітимність підписаних ними нормативних документів. І як відкрутити цю ситуацію наразі абсолютно незрозуміло — адже іспит треба було здати до призначення, а з часу початку роботи міністра освіти минуло вже півроку”, — зазначають журналісти.