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Скандал в Кабмине: министр образования Лисовый и его заместители отказались сдать экзамен по украинскому языку

Скандал в Кабмине: министр образования Лисовый и его заместители отказались сдать экзамен по украинскому языку

Киев • УНН

 • 4394132 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Перед своим назначением министр образования и науки Оксен Лисовый и его заместители “забыли” сдать обязательный экзамен на знание украинского языка. Об этом говорится в статье Lenta.UA, передает УНН.

Цитата

“Сразу несколько источников в правительстве сообщили нам о том, что перед назначением господин Лисовый вместе с первым заместителем Евгением Кудрявцем и „обычными“ заместителями Денисом Курбатовым и Андреем Сташкивым нарушили норму закона, без которой их нахождение на должности вызывает серьезные вопросы. Речь идет об обязательном для этого уровня должностей экзамене по украинскому языку. Кто-то скажет — формальность. Но же дело в том, что эту процедуру проходят все министры. Делал это недавно и новоиспеченный министр обороны Рустем Умеров — прямо в день назначения он сдал соответствующий экзамен”, — отмечается в материале.

Детали

Согласно статье 7 Закона о Кабмине в требованиях к членам правительства прямо указывается, что “членами Кабинета Министров Украины могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка”.

В то же время, как отмечается в материале, Лисовый уже полгода находится на своей должности, так и не сдав соответствующий экзамен.

“Впрочем, руководство Минобразования, к сожалению, нагло наплевало на законодательство. Но это имеет и обратный момент: нежелание проверить свои знания украинского языка ставит под сомнение само назначение министра образования и науки Оксена Лисового, его первого заместителя Евгения Кудрявца и заместителей Дениса Курбатова и Андрея Сташкива. Ведь речь идет об откровенном нарушении норм действующего законодательства и установленного порядка представлений. Более того, неуважение Лисового & Со к закону и к нашей языковой политике, в принципе, ставит под сомнение само их пребывание на занимаемых должностях и легитимность подписанных ими нормативных документов. И как открутить эту ситуацию пока совершенно непонятно — ведь экзамен надо было сдать до назначения, а с времени начала работы министра образования прошло уже полгода”, — отмечают журналисты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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