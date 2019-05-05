СК РФ підтвердив загибель 13 осіб під час катастрофи в Шереметьєво
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В результаті катастрофи з лайнером Sukhoi Superjet 100 загинули 13 осіб. Про це йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ в офіційному каналі в WhatsApp, повідомляє УНН.
“За рішенням Голови СК Росії подальше розслідування кримінальної справи про аварійну посадку пасажирського літака в столичному аеропорту Шереметьєво прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету Російської Федерації”, — повідомили у відомстві.
Кримінальну справу було порушено за ч.3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).
Всього на борту літака знаходилися 78 осіб — 73 пасажири і п’ять членів екіпажу.
Нагадуємо, з’явилося відео посадки палаючого літака в Шереметьєво.