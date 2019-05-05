СК РФ подтвердил гибель 13 человек во время катастрофы в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в официальном канале в WhatsApp, сообщает УНН.
“По решению Председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации”, — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).
Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.
Напоминаем, появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево.