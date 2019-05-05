З'явилося відео посадки палаючого літака в Шереметьєво

На кадрах видно, як літак з палаючими двигунами, з яких йде густий чорний дим, їде по посадковій смузі. Потім його розвернуло і винесло на бічну доріжку.

Мова йде про лайнер Sukhoi Superjet 100, який здійснив екстрену посадку в Шереметьєво ввечері 5 травня. Спочатку літак вилетів з Москви до Мурманська, але незабаром після зльоту пілоти запросили дозвіл повернутися в Шереметьєво, розповідають ЗМІ РФ джерела в Росавіації. Лайнер зміг сісти тільки з другої спроби, після чого у нього підломилися стійки і загорілися двигуни. У “Аерофлоті” підкреслили, що двигуни загорілися вже після торкання землі. Згодом пожежу вдалося загасити.

За офіційними даними Слідчого комітету (СК), загинула одна людина і четверо постраждали. За фактом події СК порушив кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК (порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть двох і більше осіб).