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Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 84026 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Очевидец опубликовал на YouTube видео посадки горящего лайнера “Аэрофлота” в аэропорту Шереметьево. По информации российского агентства ТАСС от медицинских служб, в результате происшествия из находившихся на борту 78 человек погибли 13 человек, передает УНН.

На кадрах видно, как самолет с горящими двигателями, из которых идет густой черный дым, едет по посадочной полосе. Потом его развернуло и вынесло на боковую дорожку.

Речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Изначально самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилоты запросили разрешение вернуться в Шереметьево, рассказывают СМИ РФ источники в Росавиации. Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели. В “Аэрофлоте” подчеркнули, что двигатели загорелись уже после касания земли. Впоследствии пожар удалось потушить.

По официальным данным Следственного комитета (СК), погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

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