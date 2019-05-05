Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

На кадрах видно, как самолет с горящими двигателями, из которых идет густой черный дым, едет по посадочной полосе. Потом его развернуло и вынесло на боковую дорожку.

Речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100, который совершил экстренную посадку в Шереметьево вечером 5 мая. Изначально самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилоты запросили разрешение вернуться в Шереметьево, рассказывают СМИ РФ источники в Росавиации. Лайнер смог сесть только со второй попытки, после чего у него подломились стойки и загорелись двигатели. В “Аэрофлоте” подчеркнули, что двигатели загорелись уже после касания земли. Впоследствии пожар удалось потушить.

По официальным данным Следственного комитета (СК), погиб один человек и четверо пострадали. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).