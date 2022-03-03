Ситуація у Києві спокійна, ремонтують розбиту ворогом теплотрасу біля вокзалу - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. На ранок ситуація у Києві спокійна, ремонтують розбиту ворогом теплотрасу, інфраструктура працює штатно. Транспорт працює, для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости, повідомили у КМДА, пише УНН.
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"У Києві спокійно. Інфраструктура працює в штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв’язок є в усіх районах", - повідомляє КМДА.
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Як вказано, нічні вибухи – робота сил ППО по ракетах супротивника. "Уночі працювали сили ППО. І вибухи, які було чути, – це були спрацювання по ракетах супротивника", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
"Учора уламки ракети пошкодили теплотрасу в районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Зранку аварійні бригади ремонтують те, що було пошкоджено", - додали у КМДА.
У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости. Це стосується і приватного, і громадського транспорту.
Із 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.
"Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служба, а також військовій техніці і транспорту. Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби!" - вказали у КМДА.