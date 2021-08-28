Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 13 обстрілів

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Донбасі від початку цієї доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Вісім військових отримали травми та поранення, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури АВДІЇВКИ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

Цитата

“У результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників — задовільний”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними пресцентру, наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 27 серпня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

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