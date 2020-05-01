Ситник про справу "рюкзаків Авакова": прокурор ухвалив рішення її закрити
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національне анткорупційне бюро завершило справу “рюкзаків Авакова”, слідчі свою роль виконали, а далі прокурор ухвалив рішення закрити справу. Про це заявив директор НАБУ під час інтерв’ю на 24 каналі, передає УНН.
“Антикорупційне бюро цю справу (про "рюкзаки Авакова" — ред.) закінчило. Прокурором було прийнято рішення і слідство завершилося, слідчі свою роль виконали... далі прокурор прийняв рішення закрити справу”, — пояснив Ситник.
Він додав, що рішення про закриття справи підписував не голова САП Назар Холодницький.
“Ми довели до логічного завершення... прокурор цю справ довів і прийняв рішення її закрити”, — сказав Ситник.
Разом з тим, Ситник пояснив, що НАБУ не може працювати без злагодженої співпраці з САП.
Нагадаємо, САП закрила кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.
У САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.
Згодом Харківський суд затвердив угоду між слідством та третім фігурантом "справи рюкзаків для МВС" Литвином. Його засудили до 5 років умовно і зобов’язали відшкодувати близько 5 млн грн. Ці кошти він сплатив.