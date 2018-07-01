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Сирійські повстанські сили заявили про провал переговорів з РФ щодо мирного врегулювання

Сирійські повстанські сили заявили про провал переговорів з РФ щодо мирного врегулювання

Київ • УНН

 • 8688 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Представники сирійської опозиції заявили про провал переговорів з російськими військовими про мирне врегулювання на південному заході Сирії. Повстанці відхилили вимоги Москви здатися. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

За словами повстанців, російська сторона “не була готова слухати” їхні вимоги. Запропонований РФ варіант представники сирійської опозиції назвали “принизливим”.

До того учасники переговорів з російської сторони запропонували повстанцям прийняти умови, подібні узгодженим у випадку з регіоном Східна Гута, повідомив співробітник створеного Вільною сирійською армією оперативного центру Ібрахім Джабаві. Зокрема, повстанцям запропонували виїхати разом з сім’ями на підконтрольні опозиції території на північному заході країни або ж залишитися і продовжувати жити під контролем сирійського уряду.

Противники сирійського президента Башара Асада утримують свої позиції на південному заході Сирії, проте в останні тижні урядова армія захопила частину підконтрольної повстанцям території.

Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що обговорить з Путіним Сирію, Україну і втручання у вибори.

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